МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Германия больше не конкурентоспособна и становится беднее, потому что сегодня нет экономического роста, заявил на мероприятии Bloomberg министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Флаги Евросоюза и Германии в Берлине

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Информагентство цитирует его заявление: "Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем".

В Bloomberg считают, что заявление Линдера говорит о тяжелой ситуации в экономике Германии. При этом подчеркивается, что уже второй год после пандемии эксперты предсказывают немецкой экономике в лучшем случае "слабый рост".

Заканчивая выступление, Линдер прозрачно намекнул об ответственности федерального правительства за сложившуюся в немецкой экономике ситуацию: "Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа".

В Bloomberg подчеркнули, что министр выступил с паникерским заявлением спустя всего несколько часов с момента публикации прогноза ОЭСР, в котором немецкой экономике на 2024 предсказывается рост на уровне всего лишь 0,3%.

Как ранее заявлял министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, ФРГ недополучает средства в связи с расходами на поддержку Украины. При этом Хабек отмечал, что немецкая экономика потеряла конкурентное преимущество, отказавшись российского газа.