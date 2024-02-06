МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Германия больше не конкурентоспособна и становится беднее, потому что сегодня нет экономического роста, заявил на мероприятии Bloomberg министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Названа сумма финансовых потерь от возможного выхода Германии из ЕС

Информагентство цитирует его заявление: "Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем".

В Bloomberg считают, что заявление Линдера говорит о тяжелой ситуации в экономике Германии. При этом подчеркивается, что уже второй год после пандемии эксперты предсказывают немецкой экономике в лучшем случае "слабый рост".

Заканчивая выступление, Линдер прозрачно намекнул об ответственности федерального правительства за сложившуюся в немецкой экономике ситуацию: "Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа".

В Bloomberg подчеркнули, что министр выступил с паникерским заявлением спустя всего несколько часов с момента публикации прогноза ОЭСР, в котором немецкой экономике на 2024 предсказывается рост на уровне всего лишь 0,3%.

Как ранее заявлял министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, ФРГ недополучает средства в связи с расходами на поддержку Украины. При этом Хабек отмечал, что немецкая экономика потеряла конкурентное преимущество, отказавшись российского газа.