"Ъ": экспорт российской целлюлозно-бумажной продукции в КНР вырос на 25,4%
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия в 2023 году нарастила экспорт целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) в Китай на 25,4%, достигнув отметки в 3,6 миллиона тонн, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на статистические данные аналитиков Рослесинфорга.
Сообщается, что ключевым драйвером роста стали поставки целлюлозы, импорт которой Китай по итогам 2023 года увеличил в 1,4 раза, или до порядка двух миллионов тонн. Кроме того, поставки бумаги и картона за этот период времени превысили отметку в 1,6 миллиона тонн.
Тем не менее, в организациии уточнили, что совокупный объем лесных грузов из России в Китай в прошлом году остался на уровне 13,6 миллиона тонн, что соответствует показателям 2022 года. Поставки лесохимической продукции, в первую очередь активированного угля, таллового масла и щелока, за 12 месяцев достигли 18,3 тысячи тонн.
Кроме того, импорт Китаем российских пиломатериалов и круглого леса в 2023 году показали противоположную динамику. Так, согласно данным ведомства, вывоз этих видов продукции из России в азиатскую страну упал на 7% в сравнении с 2022 годом и на 38,5% по сравнению с 2021 годом.
https://1prime.ru/world/20240206/842994538.html