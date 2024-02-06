МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия в 2023 году нарастила экспорт целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) в Китай на 25,4%, достигнув отметки в 3,6 миллиона тонн, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на статистические данные аналитиков Рослесинфорга. Китай выпустил экономическую статистику за январь

Сообщается, что ключевым драйвером роста стали поставки целлюлозы, импорт которой Китай по итогам 2023 года увеличил в 1,4 раза, или до порядка двух миллионов тонн. Кроме того, поставки бумаги и картона за этот период времени превысили отметку в 1,6 миллиона тонн.

Тем не менее, в организациии уточнили, что совокупный объем лесных грузов из России в Китай в прошлом году остался на уровне 13,6 миллиона тонн, что соответствует показателям 2022 года. Поставки лесохимической продукции, в первую очередь активированного угля, таллового масла и щелока, за 12 месяцев достигли 18,3 тысячи тонн.

Кроме того, импорт Китаем российских пиломатериалов и круглого леса в 2023 году показали противоположную динамику. Так, согласно данным ведомства, вывоз этих видов продукции из России в азиатскую страну упал на 7% в сравнении с 2022 годом и на 38,5% по сравнению с 2021 годом.