ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — ПРАЙМ. Промышленные предприятия Эстонии произвели в прошлом году продукции на 10,5% меньше, чем годом ранее, сообщил во вторник республиканский департамент статистики. В Эстонии предложили учителям закончить забастовку за 17 евро

"Промышленные предприятия Эстонии произвели в 2023 году продукции на 10,5% меньше, чем годом ранее. Производство сократилось во всех трех секторах промышленности: в энергетике на 21%, в обрабатывающей промышленности на 9,8% и в горнодобывающей промышленности на 4,7%", — говорится в сообщении.

По данным департамента, объемы производства сократились в большинстве из 23 отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в деревообработке (на 16,8%), в производстве продуктов питания (на 3,6%), металлоизделий (на 9,2%), строительных материалов (на 21,9%), а также компьютеров и электронного оборудования (на 8,7%).

Рост был зафиксирован в производстве сланцевого масла (на 18,8%), транспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 4,2%), а также в ремонте и монтаже машин и оборудования (на 8,4%).

В 2023 году 66,6% общего объема продукции обрабатывающей промышленности было поставлено на экспорт. В годовом исчислении экспорт сократился на 8,3%, а продажи на внутреннем рынке — на 7,3%, отмечает департамент.