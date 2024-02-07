МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Бананы из Индии, а также Нигерии и Анголы могли бы полностью заместить эквадорские ягоды на полках российских магазинов — у этих стран самый большой "свободный" остаток продукции, при этом у всех них крупный торговый дефицит с Россией, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. Эквадор предоставил обоснование для пересмотра РФ ограничений на бананы

Россельхознадзор, в начале февраля обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Кроме того, накануне Россельхознадзор сообщил, что Индия начала поставки бананов в Россию, первая партия была отправлена в январе.

ОТКУДА БЕРУТСЯ БАНАНЫ?

Согласно опубликованной в декабре статистике ООН, в 2022 году в мире было выращено 135,5 миллиона тонн бананов. Лидерами по производству бананов по итогам 2022 года стали Индия, Китай и Индонезия, которые вырастили за год 34,5 миллиона, 12 миллионов и 9 миллионов тонн бананов соответственно. Также в топ-5 вошли Нигерия (8 миллионов тонн) и Бразилия (7 миллионов тонн).

Кроме того, в десятку лидеров по производству вошли Эквадор (6,1 миллиона тонн в 2022 году), Филиппины (5,9 миллиона), Гватемала (4,8 миллиона), Ангола (4,6 миллиона), а также Танзания (3,5 миллиона тонн).

В то же время абсолютным лидером в мире по экспорту этой ягоды является Эквадор (7,1 миллиона тонн), Гватемала — 2,8 миллиона тонн и Колумбия — 2,4 миллиона тонн. Филиппины в 2022 году экспортировали 2,3 миллиона тонн бананов, а Коста-Рика — 2,1 миллиона тонн.

По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2021 году самое высокое в мире потребление бананов было в Индии (26 миллионов тонн), Китае (11 миллионов тонн) и Индонезии (8,3 миллиона тонн). В других странах-экспортерах потребление значительно меньше. При этом часть стран отдельно отчиталась о промышленном потреблении: 2,2 миллиона тонн в Анголе, еще по 350 тысяч тонн в Нигерии и Индонезии.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАРШРУТЫ

Россия за одиннадцать месяцев прошлого года получила из Эквадора 1,3 миллиона тонн бананов. С учетом потребления и экспорта больше всего "свободных" бананов остается в Индии — 8,1 миллиона тонн. Далее следует Нигерия с 4,8 миллиона тонн. Потенциально обе страны могут полностью покрыть российские потребности в ягоде.

Кроме того, значительные объемы остаются у Анголы и Бразилии (по 1,1 миллиона тонн), а чуть меньше одного миллиона тонн — у Индонезии, Китая и Гватемалы.

Интересно, что у всех этих стран есть существенный дефицит торгового баланса с Россией. Так, например, у Индии за одиннадцать месяцев 2023 года накопился дефицит в 52 миллиарда долларов, при этом власти обеих стран ищут пути решения сложившейся проблемы. У Китая торговля с Россией ушла в минус на 18 миллиардов долларов, а у Бразилии — на 8,7 миллиарда.

Импорт Анголы российских товаров по итогам 2022 года превысил их экспорт в 140 раз, у Нигерии — в 122 раза, а у Гватемалы — 40 раз. В результате их торговый дефицит с Россией составил 96 миллионов долларов, 603 миллиона и 272 миллиона долларов соответственно. Более сбалансирована торговля у Индонезии: она импортирует российской продукции на сумму лишь в 1,6 раза выше, чем продает, при этом дефицит составляет 800 миллионов долларов.