МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Аргентина по итогам 2023 года возглавила рейтинг стран с самой высокой годовой инфляцией, обогнав многолетнего мирового лидера — Венесуэлу, следует из расчетов РИА Новости. Великобританию ожидает самая высокая инфляция среди стран G7

Аргентина на фоне девальвации национальной валюты в декабре столкнулась с резким скачком цен — инфляция ускорилась до 211% с 161% в ноябре и с 95% годом ранее. На втором месте расположился Ливан, где темпы роста цен за год увеличились на 70 процентных пунктов — до 192%. Тройку лидеров замыкает Венесуэла, где инфляция замедлилась до 190% с 234% годом ранее. В пятерку также входят Турция (65%) и Сьерра-Лионе (52%).

Выше 30% инфляция сложилась в конце года в Иране (40%), Малави (35%), Египте (34%), Суринаме (33%) и на Кубе (31%), а выше 20% — еще в восьми странах, включая Пакистан, Нигерию, Эфиопию, Зимбабве.

Максимальные значения инфляции в Европе по итогам года были в Исландии (7,7%), а самые низкие — в Италии (0,7%). На Ближнем Востоке лидером по росту цен стал Ливан, при этом наиболее скромные темпы роста цен были в Омане (0,5%). Среди стран Азии сильнее всего за год цены выросли в Пакистане, а меньше всего — в Грузии (0,4%).

Половина стран мира в декабре фиксировали годовые темпы роста цен выше 4,2%, сюда входит и Россия с показателем 7,4% против 11,9% годом ранее, расположившаяся на 35-м месте. Ее соседи в рейтинге — Сербия (7,6%) и Киргизия (7,3%).

В 130 странах инфляция в прошлом году замедлилась, сильнее всего в Зимбабве – сразу на 217 процентных пунктов, однако такое замедление объясняется изменением методологии расчета в стране. В то же время в 20 государствах темпы роста цен ускорились, сильнее всего — в Аргентине.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку была включена 151 страна, по состоянию на начало февраля раскрывшая данные за декабрь 2023 года.