ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. После начала спецоперации на Украине Канада инициировала тотальное сворачивание хозяйственных связей с Россией, из-за чего торговля двух стран на текущий момент "дышит на ладан", рассказал РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. Польша нагнетает атмосферу русофобии и "охоты на ведьм", заявил посол РФ

"С началом специальной военной операции России на Украине Оттава фактически инициировала тотальную блокировку российско-канадских хозяйственных связей. Из-за подобных недружественных действий двусторонняя торговля дышит на ладан. Товарооборот за 11 месяцев 2023 года составил около 83 миллиона долларов США. Для сравнения: по итогам 2021 года — 2,2 миллиарда долларов", — сообщил дипломат.

По словам Степанова, курс на ослабление связей России с Канадой, взятый правительством премьер-министра Джастина Трюдо еще в 2015 году, отрицательно повлиял на двусторонний оборот. По его словам, канадские власти приняли в общей сложности более 60 пакетов антироссийских рестрикций, а также приостановило действие всех лицензий на экспорт в Россию и выдачу новых.

"Запрещен почти весь импорт из нашей страны. В одностороннем порядке отменен режим наибольшего благоприятствования, что влечет введение 35% пошлин для российских экспортеров. Для связанных с Россией или ее гражданами самолетов и судов закрыты воздушное пространство и воды Канады", — напомнил глава российской дипмиссии в Канаде.

Кроме того, Степанов подчеркнул, что канадские инвесторы были вынуждены свернуть работу или продать российские активы из-за политического давления со стороны Трюдо.

"Крестовый поход" Оттавы против Москвы не мог не отразиться на работе канадских инвесторов на нашем рынке. Крупнейшие компании, которые до последнего сохраняли приверженность развитию бизнеса в России, были вынуждены заявить о приостановке операционной деятельности или продать российские активы", — рассказал дипломат.