ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Поправки в канадское законодательство, посредством которых власти могут изымать заблокированные активы России и передавать их Украине, являюся примером банального воровства и грабежа, рассказал РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. В ЕС отказались направлять российские активы Украине, сообщает Reuters

"Приняты законодательные поправки, позволяющие конфисковать частные подсанкционные российские активы в канадской юрисдикции в пользу киевского режима. По данным Королевской канадской конной полиции (на конец сентября минувшего года), в Канаде таковых заблокировано на сумму около 100 миллионов долларов США. Заморожены финансовые транзакции на сумму в 228 миллионов", — сказал посол в преддверии Дня дипломата, который пройдет 10 февраля.

Кроме того, Степанов подчеркнул, что Оттава выставляет себя "посмешищем", пытаясь придать подобным действиям легитимность. По его словам, это лишает Канаду "какого-либо права называть себя правовым государством".

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму порядка 300 миллиардов евро. По подсчетам, около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".