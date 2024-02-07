МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россия и государства Центральной Азии должны продолжать исполнять взаимные обязательства в экономической сфере, никакие западные рестрикции не могут этому воспрепятствовать, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. ЕС намерен принять новый пакет санкций к годовщине СВО

В этой связи политки упомянул, что российские союзники в Центральной Азии подвергаются сильному давлению со стороны западных стран, требующих присоединиться к санкциям против Москвы и предоставлять отчеты о торгово-экономических связях с ней.

"Это и есть очередной пример того, что коллективный Запад сегодня осуществляет в отношении других государств абсолютно неоколониальную политику. Эти все западные потуги, попытки для нас абсолютно неприемлемы. Мы исходим из того, что западные односторонние санкции носят нелегитимный характер, они абсолютно незаконны. В то время, как у нас с нашими партнерами и союзниками в Центральной Азии есть взаимные обязательства в области торгово-экономических связей, и мы исходим из того, что эти взаимные обязательства должны выполняться, и никакие западные так называемые санкции этому помешать не в состоянии", — рассказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.