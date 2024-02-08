ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Власти Тайваня расширили перечень ограничений на ввоз товаров в Россию и Белоруссию, добавив в него 77 высокотехнологичных товаров, чтобы ограничить их использование в военных целях, рестрикции начнут действовать 8 марта 2024 года, рассказали в Минэкономики острова. Тайвань увеличил штрафы за передачу России санкционных технологий

"Чтобы препятствовать использованию нашей высокотехнологичной продукции в военных целях в России, диапазон экспортного контроля будет еще более расширен начиная с 8 марта 2024 года, будет запрещен экспорт в Россию и Белоруссию 77 видов инструментальных станков, таких как электромеханический станок и так далее", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что станки могут производить прецизионную обработку различных материалов, при этом они имеют широкую область применения и могут использоваться как в коммерческих, так и в военных целях. В ведомстве добавили, что Евросоюз, США, Япония, Южная Корея и некоторые другие государства ранее уже объявляли о введении мер контроля за транзитом станков в Россию и Белоруссию, и этот контроль нужно поддерживать и усиливать.

Как подчеркнули в министерстве, расширенный перечень соответствует тем ограничениям, которые ввели дружественные страны и включает электромеханические станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные, шлифовальные станки и многие другие.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.