МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Евросоюз испытывает серьезные трудности с введением санкций против России, блок это признает, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС. Politico: Брюссель недоволен странами ЕС за помощь России в обходе санкций

"Были "огромные проблемы" с введением санкций, включая "неравномерное" согласие на санкции в разных странах", — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что в данный момент Еврокомиссия рассматривает возможность создания общеевропейского органа, который будет следить за соблюдением санкций. Это особенно необходимо, так как рестрикции вводятся на уровне всего блока, в то время как контролируют их соблюдение ведомства отдельных стран.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила правительствам стран ЕС письмо с призывом к "немедленным, согласованным и решительным действиям". Согласно тексту письма, Еврокомиссия пообещала в скором времени отчитаться властям ЕС, как компании обходят антироссийские санкции.

Politico, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата, ранее писала, что страны европейского блока испытывают сложности в формировании нового пакета антироссийских санкций, так как все "крупные" и важные объекты уже попали под ограничения.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что "чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов".