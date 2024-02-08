МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия в 2024 году может нарастить поставки палладия в Китай, также не исключено расширение экспорта этого металла и в другие страны, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Россия нарастила поставки одного вида продукции в Китай

Как следует из опубликованных ранее в четверг расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб, Китай в 2023 году увеличил импорт палладия из РФ в 1,7 раза, до 15,7 тонны, платины — в 2,8 раза, до 25,1 тонны. Главным же покупателем металлов платиновой группы у России стал Гонконг, им было приобретено 36,2 тонны палладия и 20 тонн платины.

"В 2024 году существуют предпосылки для роста экспорта палладия в КНР вследствие наличия двух причин. Во-первых, его поставки в 2023 году в нее составили 18,7% от объема его производства в России, следовательно, есть возможности для увеличения его вывоза. Во-вторых, китайские автомобильные компании в последнее время стали уделять предпочтение палладию вследствие его большей каталитической активности по сравнению с платиной", — считает Хазанов.

"Впрочем, помимо Китая существуют основания для расширения экспорта российского палладия в Южную Корею, Индию и другие страны. Также нельзя исключать сохранения поставок палладия в Европу, в которой он выпускается в недостаточных количествах, не удовлетворяющих потребности местного автопрома", — добавил эксперт.

Кроме того, согласно его мнению, "в 2024 году поставки платины из России в Китай могут выйти на плато", поскольку в 2023 году они оказались выше объема производства этого драгоценного металла "Норильским никелем" (крупнейший российский производитель металлов платиновой группы). По итогам прошлого года компания выпустила 664 тысячи тройских унций платины, что эквивалентно почти 20,6 тонны.

"В текущем же году "Норникель" предполагает выпустить максимум 605 тысяч тройских унций или 18,8 тонн платины, тем самым оптимизируя объемы ее производства с учетом динамики мировых цен", — указал Хазанов.