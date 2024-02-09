2024-02-09T10:15:19+03:00
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2024-02-09T10:15:19+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240209/843027298.html
Годовая инфляция в Германии замедлилась до 2,9 процента
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Инфляция в Германии по итогам января, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,9% в годовом выражении с 3,7% в декабре, следует из пресс-релиза Федерального статистического... ПРАЙМ, 09.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам января, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,9% в годовом выражении с 3,7% в декабре, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
За январь потребительские цены в Германии, как показала окончательная оценка, выросли на 0,2%, что совпало с предварительными данными.
В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись за год на 3,1%. За январь соответствующий индекс снизился на 0,2%. Показатели также совпали с предварительной оценкой.