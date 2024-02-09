МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам января, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,9% в годовом выражении с 3,7% в декабре, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Слабеющую экономику Германии ждут новые бедствия, пишет СМИ

Показатель совпал с предварительной оценкой.

За январь потребительские цены в Германии, как показала окончательная оценка, выросли на 0,2%, что совпало с предварительными данными.

В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись за год на 3,1%. За январь соответствующий индекс снизился на 0,2%. Показатели также совпали с предварительной оценкой.