МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Все проблемы с платежами между Россией и Китаем, в том числе через систему передачи финансовых сообщений (СПФС), вскоре буду разрешены, Москва в этом уверена, рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко. Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с платежами

"Такого нет. Несколько китайских банков из предосторожности, из опасений попасть под санкции пока воздерживаются от транзакций. Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена", — сказал эксперт в ответ на вопрос, видит ли Москва признаки того, что Китай намерен ограничить взаимодействие по линии системы передачи финансовых сообщений Банка России.

Кроме того, Руденко подчеркнул, что двусторонняя торговля между Россией и Китаем "развивается успешно и это первое свидетельство того, что такие проблемы у нас решаются тоже успешно".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.

Позднее заместитель председателя правления "МСП Банка" Алексей Потапов отметил, что некоторые китайские кредитные организации возвращают платежи из России из опасений попасть под санкции.