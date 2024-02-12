МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Страны "Большой двадцатки" в прошлом году нарастили свои золотые резервы совокупно на 213 тонн, из которых около 16 тонн пришлось на Россию, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных центробанков. Золото практически неизменно в цене с укреплением доллара США

В результате по итогу прошлого года Россия нарастила золотой запас до 2351 тонны, оставшись пятой в мире по этому показателю.

Больше всего золота в резервы в прошлом году приобрел Китай — 224 тонны, а сам запас вырос до 2236 тонн. Далее следует Австралия, которая увеличила "металлические" резервы сразу на треть, или на 21 тонну, — до 77,5 тонны золота, затем идет Индия с приростом резервов на 17 тонн, до 804 тонн. Мексика приобрела около одной тонны, увеличив активы до 121 тонны. Франция пополнила свой золотой запас на 0,3 тонны, до 2437 тонн.

Лишь две крупные экономики сократили свои резервы по итогам прошлого года: Турция — сразу на 60 тонн, а также Германия — на 2,5 тонны. В результате у них осталось 726,5 тонны и 3356 тонн соответственно.

Многолетнее лидерство по размеру золотых резервов остается у США, которые по итогам прошлого года сохранили их на уровне 8133 тонн. Без изменений золотой запас также остался у Италии (2452 тонны), Японии (846 тонн) и Великобритании (310 тонн).

Среди стран с развивающимися рынками, которые сохранили свои золотые резервы неизменными, самые большие запасы у Саудовской Аравии (323 тонны) и Южной Кореи (104,5 тонны). У Бразилии есть в хранилищах 130 тонн золота, у Индонезии — 79 тонн, а у Аргентины — 62 тонны.

В Канаде, единственной из "Большой двадцатки", золотых резервов нет.