МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Европейский союз более не является важным торговым партнером для России, товарооборот продолжает снижаться, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Politico: Евросоюз признал трудности с введением санкций против России

"Понятно, что Евросоюз перестал быть для России важным торговым партнером. Брюссель встал на путь экономической войны, вводя против нашей страны бесконечные санкции, пытаясь вмешиваться в экономические отношения Москвы с третьими странами", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, согласно данным "Евростата", в 2023 году объемы торговли ЕС и России продолжили снижаться, Россия опустилась с пятого на десятое место в списке ведущих торговых партнеров ЕС.

"За одиннадцать месяцев 2023 г. товарооборот России с ЕС сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 66,1% – с 243,5 млрд евро до 82,5 млрд евро", — сказал Логвинов.

При этом импорт Евросоюзом российской продукции составил 46,9 млрд евро (снижение на 75,6%), а экспорт товаров из ЕС в Россию уменьшился до 35,6 млрд евро (сокращение на 30,3%).

"В Брюсселе не могут не понимать, что подобные резкие скачки в товарообороте с нами отражаются на жизни простых европейцев. Однако на случай, если кто-то все же станет задавать вопросы, то оправдание у евробюрократов одно на все случаи жизни: необходимость противодействия так называемой "российской угрозе", — констатировал российский дипломат.

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