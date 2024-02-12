МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе, сосредоточены $180 млрд из замороженных $300 млрд. Уже два года в Евросоюзе пытаются придумать, как конфисковать эти деньги, а прибыль передать Украине, но инструментов для таких операций пока не существует. Об этом пишет РИА Новости. Нет оснований передать Киеву замороженные активы России, заявил дипломат

За 2024 года Euroclear сумел заработать на инвестировании замороженных российских активах € 4,4 млрд, но, как пишет Financial Times, Украине, судя по всему, эти деньги не достанутся. Даже в случае принятия специального закона, он не будет иметь обратной силы.

На сегодняшний день Еврокомиссия продолжает готовить юридическую почву для полной конфискации российских активов — на этом настаивают Соединенные Штаты. При этом Бельгия предложила странам G7 использовать обездвиженные активы Банка России в виде залога для выпуска облигаций, чтобы инвесторы, купившие эти облигации, предоставили средства для восстановления Украины.

О тяжелых последствиях конфискации российских активов предупреждают как в России, так и на Западе, ведь такой шаг может отбить всякую охоту у инвесторов вкладывать средства туда, где действует репрессивное законодательство. В ЕЦБ отметили, что многие страны просто откажутся от активов в евро и тем самым поставят под угрозу стабильность финансовой системы Евросоюза.

При этом в Financial Times заявляют, что конфискация чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями" и может "заставить других вывести резервы".

"Где гарантия, что с ними не поступят так же?" — вопрошает издание.

Об этом же говорит заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, главный страх Европы — выход из еврокативов инвесторов из стран Глобального Юга или "тех, кого Вашингтон вдруг посчитает угрожающими "мировому порядку". В МИД назвали планы ЕС по российским активам экономическим бандитизмом

"Брюссельские бюрократы опасаются: ведь большая часть российских резервов заморожена в ЕС, а не в США. Вашингтон почти ничего не теряет и продолжает топить европейскую экономику.

При этом у России, как подчеркивает Кошкин, возникнут "крайне серьезные юридические аргументы в пользу возвращения средств, компенсации ущерба и заморозки иностранных активов на своей территории", — отметил, подчеркнув, что "они в три-четыре раза больше российских инвестиций в ЕС".

В то ж время отмечается, что проблема заключается не только в угрозе финансовой стабильности Европы, но и в нежелании тратить на поддержку Украины свои средства, и постоянный поиск инструментов для освоения российских средств свидетельствует именно об этом.

После долгих согласований европейские лидеры выделили Украине €50 млрд на четыре года, что означает сокращение бюджетного финансирования Киева в полтора раза по сравнению с 2023 годом.

Причем лишь €17 млрд из указанной суммы планируется предоставить в виде грантов, остальные же €33 млрд — кредиты. И Киеву, чтобы получить эту помощь, еще придется выполнить ряд условий.

При этом, как отмечают в издании в Politico, из-за затягивания конфликта потребности Украины постоянно растут, а Европа все больше осознает, что оказалась на крючке.

Очень показательно, что на этом фоне Евросоюз призывает Украину активнее проявлять самостоятельность. По словам высокопоставленного чиновника из ЕБРР Маттео Патроне, недопустимо, чтобы Украина закрывала половину госбюджета за счет внешних вливаний. Ведь дефицит там — уже 20,5% ВВП.