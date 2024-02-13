МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Китай в прошлом году снизил импорт стали на 27,6%, до 7,64 миллиона тонн, на фоне замедления спроса со стороны строительного сектора: площадь сданной в 2023 году жилой недвижимости сократилась на 10%, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных. В МИД ответили на вопрос о наращивании поставок российской нефти в Китай

Согласно данным китайской таможни, в стоимостном выражении поставки сократили все крупнейшие торговые партнеры Китая: Япония в январе-декабре продала стали на 1,49 миллиарда долларов, сократив объемы на 37,5%. Корея отгрузила на 31% меньше — на сумму 1,38 миллиарда долларов, а Россия сократила отгрузки на 68%, до 438 миллионов долларов.

"Падение импорта стали в Китай по сравнению с предыдущим годом связано с низким внутренним спросом со стороны недвижимости, что в свою очередь заставило отечественных производителей направлять остатки продукции за границу, особенно в регионы без торговых барьеров, включая Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Южную Азию, Центральную Америку", — пояснил РИА Новости эксперт аналитического центра компании "Яков и Партнеры" Нур Шаяхметов.

На строительство недвижимости, по данным эксперта, приходится около 35% спроса на сталь в Китае, и в прошлом году этот сектор пострадал от кризиса ликвидности и падения продаж.

Его мнение подтверждается данными национального статистического бюро Поднебесной: по итогам 2023 года в стране было сдано 2,34 миллиона квадратных метров жилья — на 10% меньше по сравнению с предшествующим годом.