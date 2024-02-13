2024-02-13T06:38:00+03:00
2024-02-13T06:41:18+03:00
2024-02-13T06:38:00+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240213/843051408.html
РФ стала лидером по объему иностранных инвестиций в Иране, сообщил посол
Мировая экономика
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Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... ПРАЙМ, 13.02.2024
новости, экономика, мировая экономика, иран, россия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
"Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране… Это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений", — сказал российский дипломат.
Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.