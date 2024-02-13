МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. Россия увеличила экспорт халяльной продукции в Иран в десять раз

"Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране… Это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений", — сказал российский дипломат.

Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.