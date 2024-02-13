МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. США ослабли на фоне кризисов на Украине и Ближнем Востоке, однако исход глобальной войны за первенство решит кризис в Азии. Смертельный удар Западу нанесет Китай, пишет чешское издание Forum 24. Нельзя работать с китайским бизнесом на авось, заявил эксперт

Как отмечают авторы материала, Европа уже ослабла на фоне помощи Украине, ее запасы вооружений исчерпаны, а оборонная промышленность не получила статус приоритетной. В этой ситуации рушится единство Евросоюза. Проблемы в регион также принесла ситуация на Ближнем Востоке, когда многие европейские страны отказались приостановить помощь палестинцам и четко встать на сторону Израиля. По мнению издания, такая позиция связана с мигрантами, которые в течение многих лет приезжали в Европу с Ближнего Востока.

"Однако главный вызов для Европы — это Китай и его растущее политико-экономическое влияние не только в означенных конфликтных регионах, но и, главное, на самом европейском континенте", — пишет Forum 24.

По данным издания, Китай стоит в шаге от доминирующего положения на рынке зеленой энергетики, в частности, торговли ветряными трубами, а также в производстве электромобилей и аккумуляторов, ставя под угрозу существование европейского автопрома.

Ситуации на Украине и в Израиле, отмечают авторы, также привели США к краю развала, "открыв" раскол в американском обществе и практически уничтожив американскую систему союзничества на Ближнем Востоке. Однако главной угрозой для Америки стал Китай. Отмечается, что США, как Европа, зависят от Пекина — поставщика сырья, продукции, а также крупнейшего кредитора.

"Можно ожидать, что в 2024 году будет сыграна главная шахматная партия, в которой определится новый мировой порядок. Запад получит последний шанс остановить неблагоприятное развитие событий и предотвратить, после регионального шаха в Европе и на Ближнем Востоке, последний мат в Восточной Азии", — пишет издание.

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