МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вашингтон обеспокоит обращением американского предпринимателя Илона Маска к китайским поставщикам с призывами присоединиться к работе на производствах по изготовлению запчастей для электромобилей компании Tesla, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Маск предложил перенести Tesla в Техас после потери гигантской выплаты

"По словам людей, знакомых с ситуацией, генеральный директор Илон Маск пригласил китайских поставщиков в Мексику, чтобы воспроизвести местную цепочку поставок завода Tesla в Шанхае", — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, издание цитирует ранее поступившие данные национальной ассоциации производителей автозапчастей Мексики (INA), согласно которым цена произведенных в Мексике и экспортированных в США китайских автозапчастей достигла 1,1 миллиарда долларов в 2023 году, что на 15% больше, чем в 2022 году. Также сообщается, что в 2023 году в Мексике было зарегистрировано 33 китайских производителя автозапчастей, 18 из которых экспортировали продукцию в США.

Тем не менее, согласно материалу издания, в Вашингтоне крайне обеспокоены растущим производством недорогих электромобилей китайского происхождения в Мексике, так как это спровоцировало рост тарифов в Штатах.

Ранее Newsweek и Defence One со ссылкой на украинских военных сообщили, что российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink, разработанной компанией Илона Маска. Менеджер одной из компаний, поставляющей оборудование для военных нужд, рассказал, что регулярным подразделениям российской армии запрещено использовать оборудование Starlink, его применяют только добровольческие подразделения.

В свою очередь Маск подчеркнул, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.