МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире по размеру номинального ВВП в пересчете на доллары. ВВП России вырос на 3,6 процента в 2023 году

Так, согласно обнародованным в четверг данным кабинета министров Японии, номинальный ВВП страны без поправки на инфляцию в 2023 году составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов).

В то же время, как, в свою очередь, сообщает агентство Киодо, номинальный ВВП Германии в 2023 году составляет ориентировочно 4,46 триллиона долларов. Таким образом, Япония по итогам прошлого года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире, добавляет агентство.

Данный результат и ранее прогнозировался японскими СМИ. Отмечалось, что номинальный ВВП Японии в долларовом выражении существенно сократится из-за ослабления курса национальной валюты. В то же время ВВП Германии вырастет на фоне стремительного роста цен.

При этом, ранее в этом месяце Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП Германии до 0,3% с 0,6% в 2024 году и до 1,1% с 1,2% в 2025 году.