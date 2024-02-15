МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас. Bloomberg: Маск привлекает поставщиков из Китая на заводы Tesla в Мексике

"SpaceX сменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас", — написал Маск в соцсети X. К сообщению также прикреплен документ от канцелярии губернатора Техаса, подтверждающий изменение регистрации SpaceX.

Предприниматель также порекомендовал всем, у кого компании зарегистрированы в Делавэре, "как можно скорее" сменить регистрацию.

Ранее агентство Блумберг передавало, что компания Маска по производству чипов для мозга Neuralink перенесла место регистрации компании из Делавэра в Неваду. Бизнесмен ранее заявил о том, что акционеры компании Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас.

Телеканал CNBC ранее сообщил, что суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов.

Ранее газета New York Times сообщала, что "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для такого перехода потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.