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Экономика Великобритании вошла в рецессию
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ВВП Великобритании в четвертом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизился на 0,2% в годовом выражении, а в квартальном — уменьшился на 0,3% после снижения в третьем... ПРАЙМ, 15.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, великобритания, экономика, рецессия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизился на 0,2% в годовом выражении, а в квартальном — уменьшился на 0,3% после снижения в третьем квартале, что указывает на рецессию во второй половине 2023 года, следует из данных национального статистического бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, предполагали, что показатель в годовом выражении вырос на 0,1%, а в квартальном — сократился на 0,1%.
При этом в третьем квартале ВВП вырос в годовом выражении на 0,2%, а в квартальном — сократился на 0,1%. Таким образом, ВВП в квартальном выражении показывает снижение два квартала подряд, что указывает на рецессию.
В сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в октябре-декабре зафиксировано снижение в квартальном выражении на 0,2%, а в строительном секторе — на 1,3%.