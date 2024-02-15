МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизился на 0,2% в годовом выражении, а в квартальном — уменьшился на 0,3% после снижения в третьем квартале, что указывает на рецессию во второй половине 2023 года, следует из данных национального статистического бюро страны. Экономика Японии вошла в рецессию впервые за пять лет

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, предполагали, что показатель в годовом выражении вырос на 0,1%, а в квартальном — сократился на 0,1%.

При этом в третьем квартале ВВП вырос в годовом выражении на 0,2%, а в квартальном — сократился на 0,1%. Таким образом, ВВП в квартальном выражении показывает снижение два квартала подряд, что указывает на рецессию.

В сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в октябре-декабре зафиксировано снижение в квартальном выражении на 0,2%, а в строительном секторе — на 1,3%.