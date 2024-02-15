БРЮССЕЛЬ, 15фев — ПРАЙМ. Сроки транспортных перевозок между Азией и Евросоюзом из-за кризиса в Красном море увеличились на 10-15 дней, а их стоимость возросла почти на 400%, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Евросоюз опубликовал решение о начале операции в Красном море

"Из-за кризиса в Красном море и перенаправления транспортных маршрутов транспортные перевозки между Азией и ЕС по срокам увеличились на 10-15 дней, а стоимость их возросла примерно на 400%", — сказал он.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.