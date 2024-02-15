2024-02-15T14:21:00+03:00
2024-02-15T14:30:23+03:00
2024-02-15T14:21:00+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240215/843079582.html
Стоимость перевозок между Азией и ЕС выросла на 400 процентов
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сроки транспортных перевозок между Азией и Евросоюзом из-за кризиса в Красном море увеличились на 10-15 дней, а их стоимость возросла почти на 400%, сообщил на пресс-конференции в... ПРАЙМ, 15.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, ес, перевозки, азия, красное море
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/02/841420298.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/02/841420298.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/02/841420297.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/02/841420297.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/02/841420285.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/02/841420285.jpg
https://1prime.ru/transport/20240212/843049209.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15фев — ПРАЙМ. Сроки транспортных перевозок между Азией и Евросоюзом из-за кризиса в Красном море увеличились на 10-15 дней, а их стоимость возросла почти на 400%, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
"Из-за кризиса в Красном море и перенаправления транспортных маршрутов транспортные перевозки между Азией и ЕС по срокам увеличились на 10-15 дней, а стоимость их возросла примерно на 400%", — сказал он.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.