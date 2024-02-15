МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ангола поддерживает тесные отношения со странами-членами БРИКС и считает эту группу важным двигателем мировой экономики, заявил РИА Новости глава МИД Анголы Тете Антониу. Страны БРИКС готовятся перейти на расчеты в цифровых валютах, заявили в ТПП

"Мы поддерживаем тесные отношения с членами БРИКС. Мы считаем, что это важный двигатель мировой экономики. Никто не может действовать в одиночку, поэтому, когда есть какая-либо группа, это может служить во благо человечества", — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Анголы с БРИКС.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Также с 1 января Россия на ближайший год стала председателем БРИКС.