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В Анголе назвали БРИКС важным двигателем мировой экономики
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Ангола поддерживает тесные отношения со странами-членами БРИКС и считает эту группу важным двигателем мировой экономики, заявил РИА Новости глава МИД Анголы Тете Антониу. "Мы... ПРАЙМ, 15.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, ангола, брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ангола поддерживает тесные отношения со странами-членами БРИКС и считает эту группу важным двигателем мировой экономики, заявил РИА Новости глава МИД Анголы Тете Антониу.
"Мы поддерживаем тесные отношения с членами БРИКС. Мы считаем, что это важный двигатель мировой экономики. Никто не может действовать в одиночку, поэтому, когда есть какая-либо группа, это может служить во благо человечества", — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Анголы с БРИКС.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Также с 1 января Россия на ближайший год стала председателем БРИКС.