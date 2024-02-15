ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Уровень долга во многих странах мира в настоящее время находится на максимальных значениях за последние 50 лет, заявил заместитель директора департамента исследований Международного валютного фонда (МАФ) Антонио Спилимберго. МВФ: использование активов России Западом должно быть обосновано юридически

"Уровень долга во многих странах мира находится на самом высоком уровне за последние 50 лет", — сообщил он на конференции по проблемам бедности во Всемирном банке.

По словам Спилимберго, ключом к решению этой проблемы должны стать социальных расходы. Он также указал на то, что подверженное бедности население сейчас сталкивается с дополнительными вызовами, включая демографические, технологические; климатические и фискальные трудности.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка, предупредил о том, что долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики.

Глава российского ведомства призвал МВФ не умалчивать об этом, так как ситуация только усугубляется.