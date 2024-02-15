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2024
https://1prime.ru/world/20240215/843082251.html
МВФ: уровень долга во многих странах рекордно вырос за последние 50 лет
Мировая экономика
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Уровень долга во многих странах мира в настоящее время находится на максимальных значениях за последние 50 лет, заявил заместитель директора департамента исследований... ПРАЙМ, 15.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, мир, долги, мвф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Уровень долга во многих странах мира в настоящее время находится на максимальных значениях за последние 50 лет, заявил заместитель директора департамента исследований Международного валютного фонда (МАФ) Антонио Спилимберго.
"Уровень долга во многих странах мира находится на самом высоком уровне за последние 50 лет", — сообщил он на конференции по проблемам бедности во Всемирном банке.
По словам Спилимберго, ключом к решению этой проблемы должны стать социальных расходы. Он также указал на то, что подверженное бедности население сейчас сталкивается с дополнительными вызовами, включая демографические, технологические; климатические и фискальные трудности.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка, предупредил о том, что долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики.
Глава российского ведомства призвал МВФ не умалчивать об этом, так как ситуация только усугубляется.