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Компании из Эквадора вновь смогут поставлять бананы в Россию
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Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут... ПРАЙМ, 16.02.2024
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, россия, бананы, россельхознадзор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
"Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим 5 эквадорским компаниям поставлять (бананы — ред.) под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", — сообщил глава Россельхознадзора в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что в понедельник пройдет видеоконференция с контрольной службой Эквадора.