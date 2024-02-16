МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Названы причины для снижения цен на бананы в России

Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

"Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим 5 эквадорским компаниям поставлять (бананы — ред.) под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", — сообщил глава Россельхознадзора в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что в понедельник пройдет видеоконференция с контрольной службой Эквадора.