МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Денежные переводы из России в ряд крупнейших стран СНГ в декабре 2023 года снизились в годовом выражении на 36%, составив 627,6 миллиона долларов, следует из открытых статистических данных, которые проанализировало РИА Новости. Аналитик предсказал странное поведение рубля в конце февраля

Сильнее всего по сравнению с декабрем 2022 года снизились переводы из России в Грузию — сразу в 4,5 раза, до 70,5 миллиона долларов. Довольно заметно просели и отправления в Казахстан — почти втрое, до 14,8 миллиона долларов. Переводы в Армению растеряли почти треть своего объема, опустившись до 297,5 миллиона долларов.

Единственной страной, которая смогла похвастать положительной динамикой, стала Киргизия: в декабре прошлого года денег туда отправили на 25,4% больше — 244,7 миллиона долларов.

Денежные переводы из этих стран СНГ в Россию также замедлились, но динамика была не такой яркой: снижение составило всего 14%. Причем из двух стран денег было получено даже больше: переводы из Грузии выросли почти вдвое — до 6,7 миллиона долларов. А переводы из Казахстана подросли на 18%, составив 51,4 миллиона долларов.

Переводы из Армении "похудели" в 1,5 раза и составили в декабре прошлого года 39,6 миллиона долларов. А денежные отправления из Киргизии потеряли 22% своего объема, опустившись до 52,6 миллиона долларов.