МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Власти Украины обсуждают возможность введения торговых ограничений на товары из Польши в ответ на блокаду границы со стороны польских фермеров, заявил чиновник на правах анонимности в комментарии украинскому изданию Forbs.ua. Польские фермеры пригрозили властям для закрытия границ с Украиной

Как утверждается, "топ-чиновник" в украинском правительстве на правах анонимности заявил, что Украина может ввести заградительные торговые меры для польских товаров. "Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке (отношений – ред.), и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", — приводит его слова издание.

В свою очередь, как передает издание, 15 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил обсуждение этой темы на уровне руководства страны.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", — сказал министр, добавив при этом, что решение может быть принято в течение двух недель.

Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.