МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия создала специальную базу для использования доходов от замороженных российских активов для финансирования производства вооружения для Украины, для этого уже создана законодательная база, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. СМИ: Эстония хочет конфисковать российские активы до выборов президента США

Трансляция велась на официальном портале конференции.

"Мы намерены использовать их (доходы от замороженных активов России — ред.) для поддержки Украины, как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления… Мы уже создали законодательную базу, необходимую для этого", — сказала она.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".