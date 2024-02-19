ГАВАНА, 19 фев — ПРАЙМ. Действия погруженного в антироссийскую истерику ЕС уже давно не удивляют Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в готовящийся 13-й санкционный пакет войдут ограничения в вопросе поставок России БПЛА.

"Мы уже давно перестали удивляться тому, что Европейский союз живет своей жизнью. Заботится не о благе граждан своих стран, а о том, чтобы не отстать от Соединенных Штатов в антироссийской истерике. А теперь, судя по тому, как развивается ситуация, Соединенные Штаты уступают Евросоюз первенство в этой русофобской кампании", — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что "история расставит все по своим местам", а жители стран Евросоюза сделают свои выводы из тех, кого они привели к власти".

Глава российского дипведомства отправился в Латинскую Америку, в период с 19 по 22 февраля он посетит Кубу, Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав дипведомств стран G20.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя 13-й пакет антироссийских санкций, заявил, что он "не имеет никакого смысла, это лишь демонстративный шаг под годовщину специальной военной операции, чтобы угодить Вашингтону".