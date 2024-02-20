МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Индия нарастили товарооборот в 2023 году в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов, в результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Дели, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы. Reuters: Индия нашла, чем рассчитаться с Россией за нефть Sokol

По итогам прошлого года импорт Индией российской продукции вырос в 1,8 раза — до 60,1 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на 100 миллиардов долларов.

Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза — до 4 миллиардов долларов. Здесь Россия за год поднялась на семь позиций и стала тридцатой. В топ-5 здесь входят США (76 миллиардов долларов), ОАЭ (33 миллиарда долларов), Нидерланды (23 миллиарда долларов), Китай (16 миллиардов долларов) и Британия (12 миллиардов долларов).

В результате товарооборот России и Индии увеличился до 65 миллиардов долларов против 37 миллиардов годом ранее, а Россия заняла четвертое место среди основных торговых партнеров Индии, потеснив Саудовскую Аравию.

Главным торговым партнером Индии в прошлом году остались США, при этом объем торговли двух стран по итогам года сократился на 9% — до 119 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (-2%, до 116 миллиардов долларов) и ОАЭ (-7%, 78 миллиардов долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией упал за год на 17% — до 44 миллиардов долларов.

Во второй пятерке оказались Сингапур (-7%, 34 миллиарда долларов), Ирак (-18%, 33 миллиарда долларов), а также Индонезия (-22%, 30 миллиардов долларов). Нидерланды в 2023 году стали единственным — помимо России — торговым партнером Индии в топ-10, нарастившим товарооборот, — на 17%, до 28,4 миллиарда долларов. Десятку замыкает Южная Корея, торговля которой с Индией сократилась за прошлый год на 2% — до 27,7 миллиарда долларов.