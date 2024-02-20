МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Эскалация в Красном море грозит разрушительными последствиями для мировой торговли, ростом цен на сырье и замедлением мирового ВВП, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на февральский отчет Института международных финансов (IIF) "Глобальные экономические последствия региональной войны на Ближнем Востоке". В Аденском заливе затонуло атакованное хуситами судно, пишут СМИ

По мнению аналитиков, ситуация будет развиваться по такому негативному сценарию с вероятностью в 30 процентов.

"Базовый сценарий предполагает, что столкновения удастся погасить в ближайшие несколько месяцев, а логистика по прежним маршрутам возобновится. Вероятность такого развития событий оценивается в 70%. Хотя шансы на сравнительно благоприятное разрешение ситуации пока достаточно высоки, видимых предпосылок для деэскалации на данный момент не наблюдается", — сказано в материалах.

Подчеркивается, что при базовом сценарии темпы роста экономики в 2024 году замедлятся до 2,8 процента, при негативном — до 2,4 процента.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.