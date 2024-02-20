IIF: темпы роста мировой экономики могут замедлиться до 2,4 процента в 2024 году
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Эскалация в Красном море грозит разрушительными последствиями для мировой торговли, ростом цен на сырье и замедлением мирового ВВП, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на февральский отчет Института международных финансов (IIF) "Глобальные экономические последствия региональной войны на Ближнем Востоке".
По мнению аналитиков, ситуация будет развиваться по такому негативному сценарию с вероятностью в 30 процентов.
"Базовый сценарий предполагает, что столкновения удастся погасить в ближайшие несколько месяцев, а логистика по прежним маршрутам возобновится. Вероятность такого развития событий оценивается в 70%. Хотя шансы на сравнительно благоприятное разрешение ситуации пока достаточно высоки, видимых предпосылок для деэскалации на данный момент не наблюдается", — сказано в материалах.
Подчеркивается, что при базовом сценарии темпы роста экономики в 2024 году замедлятся до 2,8 процента, при негативном — до 2,4 процента.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.
https://1prime.ru/world/20240220/843114768.html