Dünya: отказавшись от доллара, страны БРИКС нанесут США сразу пять мощных ударов
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доллар может постигнуть участь Римской империи. Если страны БРИКС откажутся от пока еще главной мировой валюты, то тем самым нанесут по Соединенным Штатам сразу пять мощных ударов, пишет издание Dünya.
В материале приводятся оценки американского финансового аналитика Роберта Кийосаки, который, в частности, заявил: "Господство Римской империи прекратилось после того, как банкиры обесценили ее валюту, чтобы платить солдатам и гладиаторам. США переживают аналогичный спад. Американские чиновники печатают деньги для покрытия военных расходов".
"Не будьте глупыми", — призвал американцев Кийосаки и порекомендовал им забирать деньги из банков и инвестировать в биткоин и золото.
Кийосаки обосновывает свои опасения тем фактом, что экономики государств БРИКС с каждым днем становятся все сильнее, и при этом объединение сегодня бросает вызов доллару на глобальном уровне.
"БРИКС может положить конец доллару, если использует правильные рычаги", — предупреждает аналитик.
При этом в статье отмечается, что Россия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия и Индия начали использовать национальные валюты в торговле энергоресурсами между собой, при этом центробанки стран БРИКС наращивают золотые резервы.
По данным Всемирного совета по золоту, Россия сегодня обладает наибольшим золотым запасом в БРИКС — 2,3 тысячи тонны. Золотые резервы Китая составляют 2,01 тысячи тонны, Индии — 797 тонн, Саудовской Аравии — 323 тонны, Бразилии — 129 тонн, Египта — 125 тонн, ЮАР — 125 тонн, ОАЭ — 75 тонн. А Иран, официально не декларировавший свои запасы, по оценкам, обладает 325 тоннами, Эфиопия — 100 тоннами.
В то же время в публикации приводятся прогнозы обозревателя Винода Дсоузы, который считает, что, если дедолларизация действительно произойдет, в Соединенных Штатов существенно пострадают пять секторов.
В частности, это банковское дело и финансы. Этому сектору, по мнению обозревателя, будет нанесен сильнейший удар, когда начнет падать валютный курс.
Второй сектор — технологии и финтех. Отмечается, что БРИКС уже сейчас ищет пути создания собственных интернет-сервисов, чтобы не зависеть от технологий США.
Третий — международная торговля и инвестиции. Поскольку ситуация с долговым кризисом и дефицитом бюджета США, по прогнозам Дсоузы, будет ухудшаться, зарубежные инвесторы будут избегать использования доллара.
Четвертый — потребительские товары и розничная торговля. "Если США не смогут экспортировать доллар, валюта будет возвращаться, что приведет к инфляции, — предсказывает Дсоуза. — Когда транспорт, жилье, аренда, предметы первой необходимости станут дорогими и недоступными, цены взлетят до небес".
И пятый сектор — туризм. Как прогнозируется, что путешественники начнут оплачивать свои поездки в местной валюте, Китай и Сингапур уже предоставляют туристам возможность использовать в своих странах национальные валюты вместо доллара.
https://1prime.ru/world/20240220/843114900.html