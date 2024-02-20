МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доллар может постигнуть участь Римской империи. Если страны БРИКС откажутся от пока еще главной мировой валюты, то тем самым нанесут по Соединенным Штатам сразу пять мощных ударов, пишет издание Dünya. Рябков заявил о творческом подходе БРИКС к вопросу дедолларизации

В материале приводятся оценки американского финансового аналитика Роберта Кийосаки, который, в частности, заявил: "Господство Римской империи прекратилось после того, как банкиры обесценили ее валюту, чтобы платить солдатам и гладиаторам. США переживают аналогичный спад. Американские чиновники печатают деньги для покрытия военных расходов".

"Не будьте глупыми", — призвал американцев Кийосаки и порекомендовал им забирать деньги из банков и инвестировать в биткоин и золото.

Кийосаки обосновывает свои опасения тем фактом, что экономики государств БРИКС с каждым днем становятся все сильнее, и при этом объединение сегодня бросает вызов доллару на глобальном уровне. Названа одна "слабая" валюта, которая не рухнула к доллару

"БРИКС может положить конец доллару, если использует правильные рычаги", — предупреждает аналитик.

При этом в статье отмечается, что Россия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия и Индия начали использовать национальные валюты в торговле энергоресурсами между собой, при этом центробанки стран БРИКС наращивают золотые резервы.

По данным Всемирного совета по золоту, Россия сегодня обладает наибольшим золотым запасом в БРИКС — 2,3 тысячи тонны. Золотые резервы Китая составляют 2,01 тысячи тонны, Индии — 797 тонн, Саудовской Аравии — 323 тонны, Бразилии — 129 тонн, Египта — 125 тонн, ЮАР — 125 тонн, ОАЭ — 75 тонн. А Иран, официально не декларировавший свои запасы, по оценкам, обладает 325 тоннами, Эфиопия — 100 тоннами.

В то же время в публикации приводятся прогнозы обозревателя Винода Дсоузы, который считает, что, если дедолларизация действительно произойдет, в Соединенных Штатов существенно пострадают пять секторов.

В частности, это банковское дело и финансы. Этому сектору, по мнению обозревателя, будет нанесен сильнейший удар, когда начнет падать валютный курс.

Второй сектор — технологии и финтех. Отмечается, что БРИКС уже сейчас ищет пути создания собственных интернет-сервисов, чтобы не зависеть от технологий США. Эксперт ожидает, что цена золота вырастет более 2000 долларов

Третий — международная торговля и инвестиции. Поскольку ситуация с долговым кризисом и дефицитом бюджета США, по прогнозам Дсоузы, будет ухудшаться, зарубежные инвесторы будут избегать использования доллара.

Четвертый — потребительские товары и розничная торговля. "Если США не смогут экспортировать доллар, валюта будет возвращаться, что приведет к инфляции, — предсказывает Дсоуза. — Когда транспорт, жилье, аренда, предметы первой необходимости станут дорогими и недоступными, цены взлетят до небес".

И пятый сектор — туризм. Как прогнозируется, что путешественники начнут оплачивать свои поездки в местной валюте, Китай и Сингапур уже предоставляют туристам возможность использовать в своих странах национальные валюты вместо доллара.