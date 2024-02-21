МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В США сохраняется риск рецессии из-за нестабильности экономических показателей, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. В конгрессе США ожидают шатдауна правительства, сообщает Axios

"Я все еще считаю, что (риск — ред.) рецессии существует", — ответил он на вопрос о возможности рецессии в США.

По словам бывшего чиновника, задолженность потребителей находится на самом высоком уровне в истории, также остаются высокими процентные ставки ФРС, а население сталкивается с проблемами в доступности жилья.

Кроме того, Ситтон выразил уверенность в том, что данные факторы, наряду с опасениями рецессии, окажут воздействие на предстоящие выборы в США.

Ранее в феврале американская счетная палата опубликовала прогноз, согласно которому госдолг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП. По оценке ведомства, правительству страны в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена.