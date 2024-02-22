2024-02-22T17:03:00+03:00
2024-02-22T17:11:32+03:00
2024-02-22T17:03:00+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240222/843147433.html
Британия ввела санкции против швейцарской компании и ее владельца
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В рамках антироссийских рестрикций Великобритания ввела санкции против гражданина Нидерландов, трейдера Нильса Троста, а также принадлежащей ему и базирующейся в Швейцарии фирмы... ПРАЙМ, 22.02.2024
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, санкции, россия, великобритания, швейцария
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/88/832848805.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/88/832848805.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/88/832848802.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/88/832848802.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/87/832848799.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/87/832848799.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240222/843146646.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В рамках антироссийских рестрикций Великобритания ввела санкции против гражданина Нидерландов, трейдера Нильса Троста, а также принадлежащей ему и базирующейся в Швейцарии фирмы Paramount Energy & Commodities SA, о чем сообщается на сайте британского правительства.
На портале уточняется, что под санкции попали "нефтяной трейдер Нильс Трост и его компания Paramount Energy & Commodities SA, которые способствуют беспрепятственной торговле российской нефтью вне предела цен на нефть".
При этом компания, согласно данным британских властей, базируется в Женеве, а Трост проживает в Швейцарии и является гражданином Нидерландов.
Ранее поступила информация, что Великобритания расширила список санкций против России. В обновленный перечень попали, в том числе, совет директоров "Новатэка", авиационный завод "224 летный отряд" и другие физические и юридические лица. Об этом говорится в документе.