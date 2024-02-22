МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В рамках антироссийских рестрикций Великобритания ввела санкции против гражданина Нидерландов, трейдера Нильса Троста, а также принадлежащей ему и базирующейся в Швейцарии фирмы Paramount Energy & Commodities SA, о чем сообщается на сайте британского правительства. Британия введет санкции против китайских и турецких компаний "из-за России"

На портале уточняется, что под санкции попали "нефтяной трейдер Нильс Трост и его компания Paramount Energy & Commodities SA, которые способствуют беспрепятственной торговле российской нефтью вне предела цен на нефть".

При этом компания, согласно данным британских властей, базируется в Женеве, а Трост проживает в Швейцарии и является гражданином Нидерландов.

Ранее поступила информация, что Великобритания расширила список санкций против России. В обновленный перечень попали, в том числе, совет директоров "Новатэка", авиационный завод "224 летный отряд" и другие физические и юридические лица. Об этом говорится в документе.