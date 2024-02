МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, говорится в заявлении посольства КНР в Великобритании по случаю введения Лондоном санкций против китайских компаний в рамках мер против РФ. Посольство в Лондоне: санкции против России потеряли практический смысл

Ранее Великобритания в рамках мер против России ввела санкции против ряда компаний из нескольких стран, включая компании из Китая. В санкционной список вошли три компании, базирующиеся в Китае: Finder Technology LTD и JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited… и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD.

В заявлении китайского посольства в Великобритании, размещенном на официальном сайте дипмиссии, подчеркивается, что санкции Великобритании в отношении соответствующих компаний являются односторонними действиями, не имеющими основы в международном праве, и Китай "решительно выступает против".

"Китай примет необходимые меры, будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний. Мы предупреждаем британскую сторону, что любые действия, которые наносит ущерб интересам Китая, встретят решительный отпор со стороны Китая", — говорятся в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно способствовал продвижению мирных переговоров и содействию политическому урегулированию.