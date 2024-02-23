МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2023 года снизился на 0,2% в годовом выражении, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Германии не удалось преодолеть промышленный спад

Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует официальные данные в пятницу, 23 февраля, в 10.00 мск.

В 12.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в феврале. Эксперты предполагают, что показатель вырос до 85,5 пункта с 85,2 пункта месяцем ранее.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 февраля их число сократилось на две – до 497 агрегатов.