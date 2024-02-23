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2024
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Западные аналитики дают негативные прогнозы по ВВП Германии
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ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2023 года снизился на 0,2% в годовом выражении, полагают опрошенные порталом DailyFX... ПРАЙМ, 23.02.2024
новости, экономика, мировая экономика, мир, германия, ввп, прогнозы, аналитики
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2023 года снизился на 0,2% в годовом выражении, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует официальные данные в пятницу, 23 февраля, в 10.00 мск.
В 12.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в феврале. Эксперты предполагают, что показатель вырос до 85,5 пункта с 85,2 пункта месяцем ранее.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 февраля их число сократилось на две – до 497 агрегатов.