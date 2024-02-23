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2024
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МВФ сообщил о выделении нового транша помощи для Украины
Мировая экономика
Новости
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Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, сообщается в материале ведомства. "МВФ и... ПРАЙМ, 23.02.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, мир, мвф, военная помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, сообщается в материале ведомства.
"МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики… Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом Фонда", — говорится в заявлении на сайте МВФ.
Как говорится в сообщении, речь идет о выделении Украине нового транша помощи в размере 880 миллионов долларов. МВФ при этом указывает, что перспективы экономики Украины на 2024 год остаются неопределенными.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.