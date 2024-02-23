ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов, сообщается в материале ведомства. Бундестаг одобрил проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву

"МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики… Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом Фонда", — говорится в заявлении на сайте МВФ.

Как говорится в сообщении, речь идет о выделении Украине нового транша помощи в размере 880 миллионов долларов. МВФ при этом указывает, что перспективы экономики Украины на 2024 год остаются неопределенными.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.