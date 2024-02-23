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FT: ЕС намерен собрать 1,5 миллиарда долларов на артснаряды для Киева,
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Страны европейского блока планируют собрать 1,5 миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других государств попредложенному Чехией плану,... ПРАЙМ, 23.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, евросоюз, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Страны европейского блока планируют собрать 1,5 миллиарда долларов с целью предоставления Украине артиллерийских снарядов из других государств попредложенному Чехией плану, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями.
"Европейские столицы спешат собрать 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы, чтобы укрепить линию фронта против России", — сообщает газета в пятницу.
Как отметили источники издания, Чехия нуждается в том, чтобы ее европейские партнеры помогли предоставить 1,5 миллиарда долларов, чтобы профинансировать закупки боеприпасов.
Чиновники, знакомые с чешским планом, заявили, что некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, пишет газета.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров.