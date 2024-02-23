МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюз включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России, говорится в заявлении совета ЕС. Россия ответит на новые санкции развитием своей экономики, заявил Лавров

Документ опубликован в пятницу, 23 февраля, на официальном портале.

"Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", — говорится в заявлении.

Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они "участвуют в обходе торговых ограничений". Кроме того, в список рестрикций включили 194 физических и юридических лица, а общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи.

Также уточняется, что введенный ЕС 13-й пакет санкций направлен на "ограничение доступа" России к компонентам для БПЛА.

Согласно заявлению Совета ЕС, в рамках очередного пакет пакета санкций вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров. Речь идет о товарах, которые способствуют укреплению российского промышленного потенциала.