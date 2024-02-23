2024-02-23T14:01:04+03:00
2024-02-23T14:01:04+03:00
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2024
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Британия присоединилась к запрету ЕС на ввоз некоторых товаров из России
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Великобритания в рамках 13-ого пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали, следует из заявления,... ПРАЙМ, 23.02.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, россия, британия, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Великобритания в рамках 13-ого пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали, следует из заявления, опубликованного 23 февраля на сайте Совета ЕС.
"В соответствии с сегодняшним решением Великобритания включена в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", — сказано в тексте.
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.
В России не раз говорили, что страна успешно справляется с рестрикциями Запада. Президент страны Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что "чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов".