БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Великобритания в рамках 13-ого пакета антироссийских рестрикций вошла в список стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российского чугуна и стали, следует из заявления, опубликованного 23 февраля на сайте Совета ЕС. "Если ударят по Москве". Эксперт рассказал, как может ответить Россия

"В соответствии с сегодняшним решением Великобритания включена в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", — сказано в тексте.

Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.

В России не раз говорили, что страна успешно справляется с рестрикциями Запада. Президент страны Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что "чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов".