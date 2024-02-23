МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов, заявил 23 февраля американский президент Джо Байден. Байден встретился с Навальной и анонсировал новые санкции

"Мы предпримем действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики", — приводится на сайте Белого дома заявление Байдена.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщал, что новые санкции США против России, которые планируется приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине, коснутся 500 объектов, в том числе зарубежных.

Согласно сообщению, Адейемо заявил, что США и страны-союзники нацелены на российский военно-промышленный комплекс наряду с компаниями в странах, которые помогают России получить доступ к нужным ей материалам и товарам.

23 февраля Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщается, что он также будет направлен на военно-ромышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.