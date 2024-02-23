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2024
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Байден рассказал, на что будут направлены новые меры против России
Мировая экономика
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США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов, заявил 23 февраля американский президент Джо Байден. "Мы предпримем действия... ПРАЙМ, 23.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, сша, энергетика, энергоресурсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов, заявил 23 февраля американский президент Джо Байден.
"Мы предпримем действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики", — приводится на сайте Белого дома заявление Байдена.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщал, что новые санкции США против России, которые планируется приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине, коснутся 500 объектов, в том числе зарубежных.
Согласно сообщению, Адейемо заявил, что США и страны-союзники нацелены на российский военно-промышленный комплекс наряду с компаниями в странах, которые помогают России получить доступ к нужным ей материалам и товарам.
23 февраля Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщается, что он также будет направлен на военно-ромышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.