МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. США введут более 500 санкций против России из-за Алексея Навального и ситуации на Украине, рассказал американский президент Джо Байден. Байден встретился с Навальной и анонсировал новые санкции

"Сегодня я объявляю более чем 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся войну по завоеванию на Украине и за смерть Алексея Навального… Мы также вводим новые экспортные ограничения против почти 100 предприятий за предоставление тайной поддержки российской военной машине", — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Отмечается, что санкции затронут финансовый сектор, ВПК, сети по закупкам, якобы помогающих обходу санкций и связанных с заключением Навального.

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщается, что он также будет направлен на военно-ромышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.