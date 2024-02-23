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США введут более 500 санкций против России
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США введут более 500 санкций против России из-за Алексея Навального и ситуации на Украине, рассказал американский президент Джо Байден. "Сегодня я объявляю более чем 500 новых... ПРАЙМ, 23.02.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, санкции, россия, сша, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. США введут более 500 санкций против России из-за Алексея Навального и ситуации на Украине, рассказал американский президент Джо Байден.
"Сегодня я объявляю более чем 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся войну по завоеванию на Украине и за смерть Алексея Навального… Мы также вводим новые экспортные ограничения против почти 100 предприятий за предоставление тайной поддержки российской военной машине", — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Отмечается, что санкции затронут финансовый сектор, ВПК, сети по закупкам, якобы помогающих обходу санкций и связанных с заключением Навального.
Ранее Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщается, что он также будет направлен на военно-ромышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.