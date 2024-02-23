БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Необходимо сохранять каналы коммуникации с Россией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на фоне введения 13-го пакета антироссийских рестрикций. ЕК: ЕС считает агропродукцию из России важным звеном продбезопасности

"Мы не прервали каналы коммуникации с Россией, посольства представляют важные каналы коммуникации. И нам нужно хотя бы с европейской стороны, с точки зрения институтов сохранять эти каналы коммуникации открытыми по крайней мере для того, чтобы доносить наши сообщения, доносить нашу позицию Кремлю", — сказал он на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

23 февраля Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщается, что он также будет направлен на военно-ромышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что введение нового пакета санкций является незаконным, потому что он подрывает международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.