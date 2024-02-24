ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Новые санкции, направленные против России, вряд ли окажут значительное негативное влияние на ее экономику, учитывая "жизнестойкость" страны, пишет газета Washington Post Костин прокомментировал обвинения США в обходе санкций

Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.

"Спустя два года после того, как президент (США Джо) Байден заявил, что… российской экономике будет нанесен "сокрушительный удар", в этом году, ожидается, что (экономика – ред.) РФ будет расти более быстрыми темпами, чем США, Германии, Франции или Соединенного Королевства. Новые американские санкции, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят данную реальность, учитывая жизнестойкость России на фоне обострения столкновений на полях сражений мировой торговли и финансов", — передает издание.

По мнению газеты, это стало возможно благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии.

"Это первый геополитический кризис, в котором не принимают участие все крупные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической силой. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", — приводит газета слова эксперта по санкциям из Корнеллского университета Николаса Малдера.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против страны. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.