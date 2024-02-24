ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Пентагон возбудил более 50 уголовных дел, касающихся поставок Украине военной помощи США, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на генерального инспектора министерства обороны страны Роберта Сторча. В Киеве переложили ответственность за судьбу Залужного на Пентагон

Согласно статье, в рамках судюных производств изучаются "мошенничество при закупках, подмену продукта, кражу, мошенничество или коррупцию, а также перенаправление". Тем не менее, пока ни по одному делу нет конкретных обвинений.

Как сообщает Сторч, одна из проверок касается 155-мм артиллерийских снарядов. Дело заключается в выяснении, не была ли обделена американская армия при поставках для ВСУ. Кроме того, в статье описываются неполные декларации на грузы, отправляемых на Украину через территорию Польши.

Сторч также анонсировал новые расследования, которые будут посвящены "количеству и скорости" получаемой Украиной помощи.

Пентагон, наряду с Госдепартаментом и Агентством США по международному развитию, возглавляет деятельность по мониторингу примерно 113 миллиардов долларов помощи и средств, выделенных Украине, не все из которых были потрачены, в рамках возглавляемых США усилий по "подавлению" России.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.