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Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России
Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России - 26.02.2024, ПРАЙМ
Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России
Два года санкций продемонстрировали главное — проигрывает от них вовсе не Россия, чья экономика проседает в ряде секторов, но в целом успешно растет. Главный... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T04:34+0300
2024-02-26T04:17+0300
эксклюзив
экономика
мировая экономика
новости
сша
санкции против рф
европа
василий колташов
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Два года санкций продемонстрировали главное&nbsp;&mdash; проигрывает от&nbsp;них вовсе не&nbsp;Россия, чья экономика проседает в&nbsp;ряде секторов, но&nbsp;в целом успешно растет. Главный пострадавший&nbsp;&mdash; Европа, стремительно теряющая промышленность и&nbsp;конкурентные преимущества. Она превращается в&nbsp;задворки англосаксонского мира, рассказал агентству "Прайм" директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.Бесспорно, санкции нанесли нам ущерб. В России просел брендовый сектор, продажи автомобилей западных марок, под&nbsp;ударом оказался наш вывоз газа и&nbsp;нефти в&nbsp;Европейский союз. Зато обрабатывающая промышленность, российское машиностроение, военное производство, микроэлектроника и&nbsp;фармацевтика пошли вверх, рассуждает он.Продолжается строительство, развивается инфраструктура, мы производим собственные средства транспорта, включая локомотивы и&nbsp;вагоны. Возобновляется производство российских гражданских самолётов, хотя до&nbsp;серийного выпуска еще понадобится время.Америка начинает и&nbsp;выигрываетДля США война санкций обернулась выгодами на&nbsp;рынке ЕС, а&nbsp;тот, в&nbsp;свою очередь, получил удар по&nbsp;промышленности и&nbsp;сельскому хозяйству. Тут Америка вчистую выигрывает: помимо роста продажи СПГ в&nbsp;Европу, она получает разрушение конкурента, а&nbsp;сам ЕС превращается в&nbsp;задний двор Соединенных Штатов и&nbsp;становится американским колониальным рынком.Таким образом, российская экономика растет, растут экономики Закавказья и&nbsp;Центральной Азии, которые замещают продукцию Евросоюза и&nbsp;зарабатывают как&nbsp;транзитеры и&nbsp;торговые партнёры России. Соединённые Штаты наносят максимальный ущерб промышленности ЕС и&nbsp;этим поддерживают собственные реальный сектор. В этой ситуации Евросоюз является главной жертвой антироссийских санкций."ЕС&nbsp;&mdash; это главная проигравшая сторона, а&nbsp;Германия потеряла больше всех остальных. Она утратила своё главное конкурентное преимущество, которое состояло в&nbsp;возможности покупать необходимые ресурсы в&nbsp;России",&nbsp;&mdash; рассуждает Колташов.Санкции разделили ЗападСоединённые Штаты и&nbsp;англосаксонская финансовая элита получают некоторые выгоды от&nbsp;ограничений и&nbsp;не ищут компромиссов, а&nbsp;хотят гибели России, о&nbsp;чем говорят прямо. Причина проста: они рассчитывают получить российские ресурсы в&nbsp;полное распоряжение при&nbsp;наличии марионеточного президента в&nbsp;России.При этом "неамериканский Запад" продолжит экономически деградировать и&nbsp;погружаться всё глубже в&nbsp;социальную депрессию. Больше всего пострадают страны ЕС, элиты которых работают на&nbsp;американцев. И многие уже это понимают&nbsp;&mdash; отсюда массовые протесты и&nbsp;рост популярности партий, нацеленных на&nbsp;поддержку собственной экономики, а&nbsp;не на&nbsp;антироссийские меры.Россия же опасаться нечего. Санкции только побуждают нас развивать собственную обрабатывающую промышленность. Даже Иран 40 лет выдержал под&nbsp;санкциями, при&nbsp;этом он развивался экономически. А Россия не&nbsp;находится в&nbsp;столь серьёзной блокаде, да&nbsp;это и&nbsp;невозможно с&nbsp;учетом масштаба нашей экономики. Россия вообще не&nbsp;изолирована никак, поэтому мы будем не&nbsp;просто развиваться, но&nbsp;и интенсивно расти, уверен экономист.
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эксклюзив, экономика, мировая экономика, новости, сша, санкции против рф, европа, василий колташов
Эксклюзив, Экономика, Мировая экономика, Новости, США, санкции против РФ, ЕВРОПА, Василий Колташов
04:34 25.02.2024 (обновлено: 04:17 26.02.2024)
 
Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России

Экономист Колташов: санкции против России были направлены на Европу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Два года санкций продемонстрировали главное — проигрывает от них вовсе не Россия, чья экономика проседает в ряде секторов, но в целом успешно растет. Главный пострадавший — Европа, стремительно теряющая промышленность и конкурентные преимущества. Она превращается в задворки англосаксонского мира, рассказал агентству "Прайм" директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
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В США обнаружили еще одну фатальную зависимость от России
19 февраля, 04:40
Бесспорно, санкции нанесли нам ущерб. В России просел брендовый сектор, продажи автомобилей западных марок, под ударом оказался наш вывоз газа и нефти в Европейский союз. Зато обрабатывающая промышленность, российское машиностроение, военное производство, микроэлектроника и фармацевтика пошли вверх, рассуждает он.
Продолжается строительство, развивается инфраструктура, мы производим собственные средства транспорта, включая локомотивы и вагоны. Возобновляется производство российских гражданских самолётов, хотя до серийного выпуска еще понадобится время.

Америка начинает и выигрывает

Для США война санкций обернулась выгодами на рынке ЕС, а тот, в свою очередь, получил удар по промышленности и сельскому хозяйству. Тут Америка вчистую выигрывает: помимо роста продажи СПГ в Европу, она получает разрушение конкурента, а сам ЕС превращается в задний двор Соединенных Штатов и становится американским колониальным рынком.
Таким образом, российская экономика растет, растут экономики Закавказья и Центральной Азии, которые замещают продукцию Евросоюза и зарабатывают как транзитеры и торговые партнёры России. Соединённые Штаты наносят максимальный ущерб промышленности ЕС и этим поддерживают собственные реальный сектор. В этой ситуации Евросоюз является главной жертвой антироссийских санкций.
"ЕС — это главная проигравшая сторона, а Германия потеряла больше всех остальных. Она утратила своё главное конкурентное преимущество, которое состояло в возможности покупать необходимые ресурсы в России", — рассуждает Колташов.

Санкции разделили Запад

Соединённые Штаты и англосаксонская финансовая элита получают некоторые выгоды от ограничений и не ищут компромиссов, а хотят гибели России, о чем говорят прямо. Причина проста: они рассчитывают получить российские ресурсы в полное распоряжение при наличии марионеточного президента в России.
При этом "неамериканский Запад" продолжит экономически деградировать и погружаться всё глубже в социальную депрессию. Больше всего пострадают страны ЕС, элиты которых работают на американцев. И многие уже это понимают — отсюда массовые протесты и рост популярности партий, нацеленных на поддержку собственной экономики, а не на антироссийские меры.
Россия же опасаться нечего. Санкции только побуждают нас развивать собственную обрабатывающую промышленность. Даже Иран 40 лет выдержал под санкциями, при этом он развивался экономически. А Россия не находится в столь серьёзной блокаде, да это и невозможно с учетом масштаба нашей экономики. Россия вообще не изолирована никак, поэтому мы будем не просто развиваться, но и интенсивно расти, уверен экономист.
 
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