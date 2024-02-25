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Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России

Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России - 26.02.2024, ПРАЙМ

Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России

Два года санкций продемонстрировали главное — проигрывает от них вовсе не Россия, чья экономика проседает в ряде секторов, но в целом успешно растет. Главный... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T04:34+0300

2024-02-25T04:34+0300

2024-02-26T04:17+0300

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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Два года санкций продемонстрировали главное — проигрывает от них вовсе не Россия, чья экономика проседает в ряде секторов, но в целом успешно растет. Главный пострадавший — Европа, стремительно теряющая промышленность и конкурентные преимущества. Она превращается в задворки англосаксонского мира, рассказал агентству "Прайм" директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.Бесспорно, санкции нанесли нам ущерб. В России просел брендовый сектор, продажи автомобилей западных марок, под ударом оказался наш вывоз газа и нефти в Европейский союз. Зато обрабатывающая промышленность, российское машиностроение, военное производство, микроэлектроника и фармацевтика пошли вверх, рассуждает он.Продолжается строительство, развивается инфраструктура, мы производим собственные средства транспорта, включая локомотивы и вагоны. Возобновляется производство российских гражданских самолётов, хотя до серийного выпуска еще понадобится время.Америка начинает и выигрываетДля США война санкций обернулась выгодами на рынке ЕС, а тот, в свою очередь, получил удар по промышленности и сельскому хозяйству. Тут Америка вчистую выигрывает: помимо роста продажи СПГ в Европу, она получает разрушение конкурента, а сам ЕС превращается в задний двор Соединенных Штатов и становится американским колониальным рынком.Таким образом, российская экономика растет, растут экономики Закавказья и Центральной Азии, которые замещают продукцию Евросоюза и зарабатывают как транзитеры и торговые партнёры России. Соединённые Штаты наносят максимальный ущерб промышленности ЕС и этим поддерживают собственные реальный сектор. В этой ситуации Евросоюз является главной жертвой антироссийских санкций."ЕС — это главная проигравшая сторона, а Германия потеряла больше всех остальных. Она утратила своё главное конкурентное преимущество, которое состояло в возможности покупать необходимые ресурсы в России", — рассуждает Колташов.Санкции разделили ЗападСоединённые Штаты и англосаксонская финансовая элита получают некоторые выгоды от ограничений и не ищут компромиссов, а хотят гибели России, о чем говорят прямо. Причина проста: они рассчитывают получить российские ресурсы в полное распоряжение при наличии марионеточного президента в России.При этом "неамериканский Запад" продолжит экономически деградировать и погружаться всё глубже в социальную депрессию. Больше всего пострадают страны ЕС, элиты которых работают на американцев. И многие уже это понимают — отсюда массовые протесты и рост популярности партий, нацеленных на поддержку собственной экономики, а не на антироссийские меры.Россия же опасаться нечего. Санкции только побуждают нас развивать собственную обрабатывающую промышленность. Даже Иран 40 лет выдержал под санкциями, при этом он развивался экономически. А Россия не находится в столь серьёзной блокаде, да это и невозможно с учетом масштаба нашей экономики. Россия вообще не изолирована никак, поэтому мы будем не просто развиваться, но и интенсивно расти, уверен экономист.

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эксклюзив, экономика, мировая экономика, новости, сша, санкции против рф, европа, василий колташов