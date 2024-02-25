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Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине

Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине - 25.02.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине

США Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с результатом с 59,7%, передает CNN. | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T05:40+0300

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РОК-ХИЛЛ (Южная Каролина, США), 25 фев — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с результатом с 59,7%, передает CNN. У единственной соперницы Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли, которая была в штате губернатором, по данным телеканала, 39,7%.У Fox News по итогам обработки 49% бюллетеней аналогичные показатели."Сегодня у нас было около 600 человек. Это много, и 30% из них были зарегистрированными избирателями. Это хорошая явка, несмотря на то, что сегодня суббота", — сообщил РИА Новости один из работников избирательного участка города Чарльстон.Избиратель по имени Джо сообщил агентству, что желает победы Трампу. "Надеюсь, мы уничтожим демократов", — подчеркнул он.За республиканскую номинацию в Южной Каролине борются Трамп и Хейли. Лидером считают Трампа, который получил большинство голосов на предыдущих первичных мероприятиях в других штатах, что заставило остальных его оппонентов выйти из гонки. Хейли заявила, что продолжит борьбу, даже если проиграет.

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экономика, новости, сша, дональд трамп, республиканская партия