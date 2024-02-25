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Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине
Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине - 25.02.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине
США Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с результатом с 59,7%, передает CNN. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T05:40+0300
2024-02-25T10:00+0300
экономика
новости
сша
дональд трамп
республиканская партия
/img/sharing/article/843157898.jpg?8428775851708844429
РОК-ХИЛЛ (Южная Каролина, США), 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Экс-президент&nbsp;США Дональд&nbsp;Трамп лидирует на&nbsp;республиканских праймериз в&nbsp;Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с&nbsp;результатом с&nbsp;59,7%, передает CNN.&nbsp;У единственной соперницы Трампа в&nbsp;борьбе за&nbsp;республиканскую номинацию Никки Хейли, которая была в&nbsp;штате губернатором, по&nbsp;данным телеканала, 39,7%.У Fox News по&nbsp;итогам обработки 49% бюллетеней аналогичные показатели."Сегодня у&nbsp;нас было около&nbsp;600 человек. Это много, и&nbsp;30% из&nbsp;них были зарегистрированными избирателями. Это хорошая явка, несмотря на&nbsp;то, что сегодня суббота",&nbsp;&mdash; сообщил РИА Новости один из&nbsp;работников избирательного участка города Чарльстон.Избиратель по&nbsp;имени Джо сообщил агентству, что желает победы Трампу. "Надеюсь, мы уничтожим демократов",&nbsp;&mdash; подчеркнул он.За республиканскую номинацию в&nbsp;Южной Каролине борются Трамп и&nbsp;Хейли. Лидером считают Трампа, который получил большинство голосов на&nbsp;предыдущих первичных мероприятиях в&nbsp;других штатах, что заставило остальных его оппонентов выйти из&nbsp;гонки. Хейли заявила, что продолжит борьбу, даже если проиграет.
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40
192
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40
экономика, новости, сша, дональд трамп, республиканская партия
Экономика, Новости, США, Дональд Трамп, Республиканская партия
05:40 25.02.2024 (обновлено: 10:00 25.02.2024)
 
Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине

Трамп после подсчета половины бюллетеней лидирует на праймериз в Южной Каролине

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
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РОК-ХИЛЛ (Южная Каролина, США), 25 фев — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с результатом с 59,7%, передает CNN. 
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2024
Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну
23 февраля, 08:19
У единственной соперницы Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли, которая была в штате губернатором, по данным телеканала, 39,7%.
У Fox News по итогам обработки 49% бюллетеней аналогичные показатели.
"Сегодня у нас было около 600 человек. Это много, и 30% из них были зарегистрированными избирателями. Это хорошая явка, несмотря на то, что сегодня суббота", — сообщил РИА Новости один из работников избирательного участка города Чарльстон.
Избиратель по имени Джо сообщил агентству, что желает победы Трампу. "Надеюсь, мы уничтожим демократов", — подчеркнул он.
За республиканскую номинацию в Южной Каролине борются Трамп и Хейли. Лидером считают Трампа, который получил большинство голосов на предыдущих первичных мероприятиях в других штатах, что заставило остальных его оппонентов выйти из гонки. Хейли заявила, что продолжит борьбу, даже если проиграет.
 
ЭкономикаНовостиСШАДональд ТрампРеспубликанская партия
 
 
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