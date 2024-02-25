В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке пророссийские лозунги. "Сегодня в 18.33 телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".Как отмечается, специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена, сообщает "Страна.ua"."США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу", — гласят некоторые из текстовых сообщений, которые транслировались в эфире "Прямого" на протяжении порядка 20 минут. Они дублировались на русском и украинском языках.По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля по итогам наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял свыше 1,5 тысячи военнослужащих.

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке пророссийские лозунги.

На Западе назвали оружие, которое обеспечило России перевес над Украиной

"Сегодня в 18.33 телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".

Как отмечается, специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена, сообщает "Страна.ua"

"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу", — гласят некоторые из текстовых сообщений, которые транслировались в эфире "Прямого" на протяжении порядка 20 минут. Они дублировались на русском и украинском языках.