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В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги - 25.02.2024, ПРАЙМ
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В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги
В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги - 25.02.2024, ПРАЙМ
В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги
Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке пророссийские лозунги. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T05:53+0300
2024-02-25T05:53+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в&nbsp;бегущей строке пророссийские лозунги.&nbsp;"Сегодня в&nbsp;18.33 телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на&nbsp;YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в&nbsp;результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда",&nbsp;&mdash; говорится в&nbsp;сообщении, опубликованном в&nbsp;Telegram-канале "Прямого".Как отмечается, специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена, сообщает "Страна.ua"."США и&nbsp;Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка&nbsp;&mdash; только начало в&nbsp;войне до "последнего украинца". Преступную власть к&nbsp;ответу",&nbsp;&mdash; гласят некоторые из&nbsp;текстовых сообщений, которые транслировались в&nbsp;эфире "Прямого" на&nbsp;протяжении порядка 20 минут. Они дублировались на&nbsp;русском и&nbsp;украинском языках.По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля по&nbsp;итогам наступательных действий полностью освободили Авдеевку и&nbsp;продвинулись на&nbsp;глубину 8,6 километра. Площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял свыше 1,5 тысячи военнослужащих.
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медиа, бизнес, новости, спецоперация россии на украине, украина, россия, сво
Медиа, Бизнес, Новости, Спецоперация России на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
05:53 25.02.2024
 
В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги

Хакеры разместили пророссийские лозунги в эфире украинского канала "Прямой"

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке пророссийские лозунги. 
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На Западе назвали оружие, которое обеспечило России перевес над Украиной
24 февраля, 09:38
"Сегодня в 18.33 телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".
Как отмечается, специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена, сообщает "Страна.ua".
"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу", — гласят некоторые из текстовых сообщений, которые транслировались в эфире "Прямого" на протяжении порядка 20 минут. Они дублировались на русском и украинском языках.
По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля по итогам наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял свыше 1,5 тысячи военнослужащих.
 
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