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В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги
В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги - 25.02.2024, ПРАЙМ
В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги
Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке пророссийские лозунги. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T05:53+0300
2024-02-25T05:53+0300
2024-02-25T05:53+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке пророссийские лозунги. "Сегодня в 18.33 телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".Как отмечается, специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена, сообщает "Страна.ua"."США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу", — гласят некоторые из текстовых сообщений, которые транслировались в эфире "Прямого" на протяжении порядка 20 минут. Они дублировались на русском и украинском языках.По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля по итогам наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял свыше 1,5 тысячи военнослужащих.
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Медиа, Бизнес, Новости, Спецоперация России на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
В бегущей строке на украинском телеканале появились пророссийские лозунги
Хакеры разместили пророссийские лозунги в эфире украинского канала "Прямой"
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке пророссийские лозунги.
На Западе назвали оружие, которое обеспечило России перевес над Украиной
"Сегодня в 18.33 телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".
Как отмечается, специалисты все еще устраняют последствия атаки. На данный момент бегущая строка отключена, сообщает "Страна.ua"
.
"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу", — гласят некоторые из текстовых сообщений, которые транслировались в эфире "Прямого" на протяжении порядка 20 минут. Они дублировались на русском и украинском языках.
По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля по итогам наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял свыше 1,5 тысячи военнослужащих.